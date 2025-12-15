Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
$2,91M
5
ID: 33072
Data aktualizacji: 15.12.2025

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

KOMMENCEMENT PRESAL - pozwolenie na budowę uzyskane HaRav Kook - Tel- Aviv Projekt butikowy High- end położony 1 minuty spacerem od morza, w samym sercu poszukiwanego po Kerem HaTeimanim. Pozwolenie udzielone, nieuchronna rozbiórka, dostawa szacowana na 3,5 roku. Nowy budynek 6.5 piętra (RDC, 5 pięter, penthouse), konstrukcja zielona i materiały premium (wysokie standardy materiałowe). Każdy apartament posiada MAMAD / MAMAK i prywatny nieautomatyczny parking. Widok na morze z pierwszego piętra, rzadki w tym obszarze. Architektura sklepu, ograniczone mieszkania, prywatność i wyłączność. Szeroki wybór typologii: ogród gruntowy, 4 pokoje, penthouses z basenem. Kompletna personalizacja projektów i wykończeń na niestandardowe mieszkanie.

Tel-Awiw, Izrael
