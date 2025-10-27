  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Tel-Awiw, Izrael
$2,30M
13
ID: 32744
Data aktualizacji: 27.10.2025

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Tel-Awiw, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,30M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$689,770
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Izrael
od
$1,08M
Szukam nowego projektu w Netanya Mardochee khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya u podnóża kikar Projekt znajduje się w samym sercu miasta w najbardziej pożądanej lokalizacji Netanya. Życie w projekcie dziewięć netanya Charakterystyka projektu …
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$473,842
Północny Ogród Trzeci i ostatni kompleks powstał w dzielnicy Agamim w Ashkelon. Północny Ogród jest kompleksem, który obejmuje 10 budynków od 6 do 8 pięter, każdy budynek tylko 3 apartamenty przez amortyzację. Ponadto, można korzystać z ogrodu publicznego i obiektów sportowych i łatwy dostęp…
Immobilier.co.il
