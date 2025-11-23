  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,70M
6
ID: 32896
Data aktualizacji: 20.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Izrael
od
$1,10M
Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Ussishkine 12 to budynek butikowy strategicznie położony 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charakterystyka projektu…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,46M
W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Hadera, Izrael
od
$866,711
Odkryj wyjątkowy projekt nieruchomości w Hadera - Guivat Olga Strategicznie zlokalizowany w pobliżu plaży, projekt ten łączy innowacje, komfort i samopoczucie. Dzięki nowoczesnej i zrównoważonej architekturze oferuje unikalne i wyrafinowane środowisko życia. Składa się z dwóch budynków o n…
Agencja
Immobilier.co.il
