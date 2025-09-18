Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

TAMA IMMOBILARY PROJECT 38 - BAT YAM Żyć blisko morza, w jednej z najbardziej popularnych ulic Bat Yam - Ha 'Atsmaout Street. Projekt już dobrze zaawansowany, planowana dostawa: bieżący 2026 Położony w eleganckiej i cichej ulicy blisko morza, z jasnym widokiem na zielony park, który schodzi do plaży. Pozostaje na sprzedaż: Niektóre 3-pokojowe apartamenty z tarasem z tyłu 2.290.000NIS 1 minipenthouse 5 przestronne pokoje 118m2 4.380.000NIS Apartamenty wyposażone w mamady Wyjątkowe warunki płatności: Rzadka okazja do życia lub zainwestowania w idylliczne miejsce w Bat Yam, w pobliżu morza, parków i wszystkich udogodnień, w tym tramwaju.