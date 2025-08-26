Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Yedidia Frankel Project 40
Budynek sklasyfikowany tylko tam, gdzie elewacja zostanie zresocjalizowana (reszta będzie nową budowlą) zlokalizowany przy Herzl 82
Yedidia Frankel w nowym VIBE w Tel Awiwie w sercu tętniącej życiem florenckiej dzielnicy
6 piętrowy projekt sklepu
Na sprzedaż
2 sklepy
2 pokoje z tarasem od 2.900.000 Nis
3 pokoje z tarasami od 4.250.000 Nis
Pozwolenia na budowę planowane na 6 miesięcy
Dostawa w ciągu 24 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.