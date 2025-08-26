  1. Realting.com
  Izrael
  Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,46M
26.08.2025
$1,46M
14.07.2025
$1,36M
;
11
ID: 26932
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Izrael
  Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Yedidia Frankel Project 40 Budynek sklasyfikowany tylko tam, gdzie elewacja zostanie zresocjalizowana (reszta będzie nową budowlą) zlokalizowany przy Herzl 82 Yedidia Frankel w nowym VIBE w Tel Awiwie w sercu tętniącej życiem florenckiej dzielnicy 6 piętrowy projekt sklepu Na sprzedaż 2 sklepy 2 pokoje z tarasem od 2.900.000 Nis 3 pokoje z tarasami od 4.250.000 Nis Pozwolenia na budowę planowane na 6 miesięcy Dostawa w ciągu 24 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael

Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,55M
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$1,65M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$912,000
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,35M
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,91M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,46M
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,55M
W centrum Jerozolimy, luksusowa rezydencja bardzo piękny penthouse 175 m2 z 62 mi taras panoramiczny widok zapierające dech w piersiach. wysokość sufitu. podwójne parkowanie + piwnica
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$705,000
Nowy projekt w budynkach 2-piętrowych i 1 19-piętrowych, Kiriat Hayovel Jerozolima Centrum handlowe w pobliżu projektu, 300m od tramwaju. 2 windy, 3 przedszkola, klub dla mieszkańców, 1 parking na apartament Dostarczalne w marcu 2028 r. 2 pokoje 54m2 z tarasem 18m2 Cena: 2,350.000sh 4 poko…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Jerozolima, Izrael
od
$987,000
Bardzo ładny projekt 5 budynku 6 piętro sklep z wyborem kilku apartamentów z 2 pokoi do penthouse. z miejscem snu bliskość transportu publicznego (tramwaj, słynny pociąg łączący Jerozolimę z lotniska Ben Gurion) Mahane yeouda i Saker Park
Immobilier.co.il
