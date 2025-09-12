  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Bat Jam, Izrael
od
$555,000
;
6
ID: 27968
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się dzielnicy Budowa jest w toku, Budynek będzie zawierał od 2 do 4 pokojowe apartamenty, z wysokim poziomie wykończenia i wyrafinowany design. Projekt koncentruje się na jakości budowy, luksusowym lobby, terenów zielonych i bezpośredniej bliskości parków, plaży, szkół, instytucji publicznych i transportu publicznego. dostawa przewidziana na wrzesień 2027 r. Korzystne warunki: 20% przy podpisywaniu - równowaga przy przekazywaniu kluczy lub w zależności od postępu. Budynek: • Nowoczesny high- end kamienny budynek • Elegancka hala wejściowa i 2 windy • Ostrożnie krajobrazowe • Parking podziemny Apartamenty: • Taras słoneczny • Jakość wykończenia • Przygotowanie do centralnej klimatyzacji • Nowoczesna kuchnia z blatem kwarcowym

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$555,000
