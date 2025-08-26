  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$711,000
26.08.2025
$711,000
14.07.2025
$665,733
;
4
ID: 26920
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Przeniesienie
Piękny nowy projekt w samym sercu Bat yam, około 15 minut spacerem od morza i blisko linii tramwajowej, która prowadzi do Tel Aviv. Usługi świadczone na wysokim poziomie Od 2 pokoi do penthouse od 1 900 000sh WSZYSTKIE APARTY ROZPATRZA SIĘ PARKINGU

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael

Państwo przegląda
