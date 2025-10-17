  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Jam, Izrael
od
$1,10M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 32672
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,40M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$443,852
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$753,649
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$706,265
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,10M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$989,670
Nowy projekt w budynkach 2-piętrowych i 1 19-piętrowych, Kiriat Hayovel Jerozolima Centrum handlowe w pobliżu projektu, 300m od tramwaju. 2 windy, 3 przedszkola, klub dla mieszkańców, 1 parking na apartament Dostarczalne w marcu 2028 r. 2 pokoje 54m2 z tarasem 18m2 Cena: 2,350.000sh 4 poko…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite
Hadera, Izrael
od
$489,737
Smilanski Hadera - Wyjątkowa rezydencja miejska w sercu miasta Dostawa: Sierpień 2027 Premia lokalizacja, w samym centrum Hadery: w pobliżu Pałacu Sprawiedliwości i ratusza, w pobliżu przyszłości Kirya Hamemshala i niecałe 10 minut spacerem od stacji (bezpośrednie połączenie Tel Aviv). Pro…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się