  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Bat Jam, Izrael
od
$810,000
;
6
Zostawić wniosek
ID: 27971
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się dzielnicy Budowa jest w toku, Budynek będzie zawierał od 2 do 4 pokojowe apartamenty, z wysokim poziomie wykończenia i wyrafinowany design. Projekt koncentruje się na jakości budowy, luksusowym lobby, terenów zielonych i bezpośredniej bliskości parków, plaży, szkół, instytucji publicznych i transportu publicznego. dostawa przewidziana na wrzesień 2027 r. Korzystne warunki: 20% przy podpisywaniu - równowaga przy przekazywaniu kluczy lub w zależności od postępu. Budynek: • Nowoczesny high- end kamienny budynek • Elegancka hala wejściowa i 2 windy • Ostrożnie krajobrazowe • Parking podziemny Apartamenty: • Taras słoneczny • Jakość wykończenia • Przygotowanie do centralnej klimatyzacji • Nowoczesna kuchnia z blatem kwarcowym

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Beit Shemesh, Izrael
od
$791,100
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerozolima, Izrael
od
$1,23M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$2,37M
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Aszkelon, Izrael
od
$600,000
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$810,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$646,800
Nowy projekt nieruchomości w dzielnicy Mekor Haim, 9 piętrowy budynek z pięknymi korzyściami wewnętrznymi i zewnętrznymi. parking dla każdego mieszkania. Idealna lokalizacja, blisko parku Hamesila, przyszłej tramwaju i kilka kroków od dzielnicy Baka i Mochava. Germanit. Duży wybór mieszkania…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,20M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Projekt Momento to luksusowy kompleks łączący dom i sklep strategicznie położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 mi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,05M
Nowy projekt w budynkach 2-piętrowych i 1 19-piętrowych, Kiriat Hayovel Jerozolima Centrum handlowe w pobliżu projektu, 300m od tramwaju. 2 windy, 3 przedszkola, klub dla mieszkańców, 1 parking na apartament Dostarczalne w marcu 2028 r. 2 pokoje 54m2 z tarasem 18m2 Cena: 2,350.000sh 4 poko…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się