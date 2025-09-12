Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM
W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się dzielnicy
Budowa jest w toku,
Budynek będzie zawierał od 2 do 4 pokojowe apartamenty, z wysokim poziomie wykończenia i wyrafinowany design.
Projekt koncentruje się na jakości budowy, luksusowym lobby, terenów zielonych i bezpośredniej bliskości parków, plaży, szkół, instytucji publicznych i transportu publicznego.
dostawa przewidziana na wrzesień 2027 r.
Korzystne warunki: 20% przy podpisywaniu - równowaga przy przekazywaniu kluczy lub w zależności od postępu.
Budynek:
• Nowoczesny high- end kamienny budynek
• Elegancka hala wejściowa i 2 windy
• Ostrożnie krajobrazowe
• Parking podziemny
Apartamenty:
• Taras słoneczny
• Jakość wykończenia
• Przygotowanie do centralnej klimatyzacji
• Nowoczesna kuchnia z blatem kwarcowym
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
