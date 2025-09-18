Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
TAMA IMMOBILARY PROJECT 38 - BAT YAM
Żyć blisko morza, w jednej z najbardziej popularnych ulic Bat Yam - Ha 'Atsmaout Street.
Projekt już dobrze zaawansowany, planowana dostawa: bieżący 2026
Położony w eleganckiej i cichej ulicy blisko morza, z jasnym widokiem na zielony park, który schodzi do plaży.
Pozostaje na sprzedaż:
Niektóre 3-pokojowe apartamenty z tarasem z tyłu 2.290.000NIS
1 minipenthouse 5 przestronne pokoje 118m2 4.380.000NIS
Apartamenty wyposażone w mamady
Wyjątkowe warunki płatności:
Rzadka okazja do życia lub zainwestowania w idylliczne miejsce w Bat Yam, w pobliżu morza, parków i wszystkich udogodnień, w tym tramwaju.
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.