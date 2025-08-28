  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer

Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer

Bat Jam, Izrael
od
$964,500
;
5
ID: 27513
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Bardzo piękny sklep na nietoperzu Yam znajduje się 1200 moja stopa od morza, w pobliżu Tramway i dworca kolejowego. Duży wybór 2 pokojowe mieszkanie w Loft Penthouse. Bardzo interesujące ceny Elastyczny harmonogram dostawa 2027

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael

