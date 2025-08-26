  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Herzliya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

Herzliya, Izrael
od
$1,98M
26.08.2025
$1,98M
14.07.2025
$1,85M
;
10
ID: 26944
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya

O kompleksie

Nowy projekt na Herzilya w nowej dzielnicy w Vogue Galil Yam. Nowy budynek Boutique Floor z nowoczesną architekturą mieszaną ze stylem Bauhaus TLV. Wysokopoziomowe usługi krajowe i zewnętrzne. Wszystkie apartamenty będą wyposażone i umeblowane. Duży wybór mieszkania od parteru do penthouse. Parking i piwnica pod warunkiem.

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Izrael
od
$1,98M
