  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ramat Gan
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Ramat Gan, Izrael
od
$791,736
;
8
Zostawić wniosek
ID: 32806
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat Gan

Lokalizacja na mapie

Ramat Gan, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$823,825
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Izrael
od
$959,680
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$302,299
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,48M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Izrael
od
$1,15M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Izrael
od
$791,736
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$989,370
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$602,799
Bardzo piękny projekt sklep na nietoperz Yam znajduje się 10 minut od Tel Awiwu w 1200 metrów spacerem od morza, a w pobliżu Tramway i dworca kolejowego. Duży wybór 2 pokojowe mieszkanie w Loft Penthouse. Bardzo interesujące ceny Elastyczny harmonogram dostawa 2027
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Izrael
od
$1,30M
Nowy Luksusowy Residence w słynnej dzielnicy Mekor Haim w pełnej ekspansji, Avital 3 to 6 piętrowy luksusowy budynek butikowy zaprojektowany przez wiodącą firmę Yoma Architect i Designer z ultra nowoczesnym designem z materiałami i techniką konstrukcyjną najwyższej jakości.. Duży wybór apart…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się