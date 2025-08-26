  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Bat Jam, Izrael
od
$1,14M
26.08.2025
$1,14M
14.07.2025
$1,07M
;
2
Zostawić wniosek
ID: 26921
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
MAGNIFIFICZNE PROJEKTY NEUF W ODNIESIENIU DO BAT. IDEAL LOCATION NEW TRAMWAY, Plage, RUE BALFOur with all its TRADES and RUE ATLANT Out

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$2,10M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$1,50M
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerozolima, Izrael
od
$870,000
Dzielnica mieszkaniowa Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Givat Shmuel, Izrael
od
$1,16M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Jam, Izrael
od
$1,14M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Izrael
od
$726,000
Mardochee khayat zaprasza do życia w jednym z naszych projektów mieszkaniowych Netanya. W centrum miasta Netanya Blisko wszystko się zaczyna, synagogi cały ten fakt na piechotę Charakterystyka projektu Projekt zbudowany jest na jednej z najbardziej znanych i komercyjnych ulic Netanya Piękn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,42M
Nowy projekt zlokalizowany w Jerozolimie Katamon blisko wszystkich obiektów, sklepów, restauracji, Canion Hadar, w pobliżu Emek refaim... Budynek 7- piętrowy dostępne w marcu 2026 r. Pinoui / binoui, ogrzewanie podłogowe, winda, parking, piwnica opcjonalna, domofon Ostatnie apartamenty 1, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Jerusalem, Izrael
od
$1,07M
ARNONA RESIDENCE PROJECT - Aktualne zajecie: 30 April 2029. Projekt mieszkaniowy w Arnonie, Dwa 22-piętrowe budynki Blisko Ein Guedi Street i blisko Hevron Street obsługiwane tramwajem.. Duży wybór przestronnych 3 i 5 pokojowych apartamentów, te budynki obejmują również minipenthouses i p…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się