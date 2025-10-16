  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
$5,13M
4
ID: 32659
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Netanya, Izrael
od
$959,680
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Projekt Momento to luksusowy kompleks łączący dom i sklep strategicznie położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 mi…
Ashdod, Izrael
od
$674,775
Nowy program w budowie w "Ashdod Park", nowa okolica z ponad 2700 mieszkań w budowie, jak również wszystkie niezbędne infrastruktury. Każdy apartament z balkonem, parking i klimatyzacją. Możliwość zapłaty 10% i salda 3 miesiące przed dostawą, bez indeksów lub odsetek
Bat Jam, Izrael
od
$813,629
Bardzo piękny projekt sklep na nietoperz Yam znajduje się 10 minut od Tel Awiwu w 1200 metrów spacerem od morza, a w pobliżu Tramway i dworca kolejowego. Duży wybór 2 pokojowe mieszkanie w Loft Penthouse. Bardzo interesujące ceny Elastyczny harmonogram dostawa 2027
