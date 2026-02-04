  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
;
5
ID: 33247
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Nowoczesny budynek mieszkalny o 7,5 piętrze, w tym 26 apartamentów z prywatnym parkingiem. Każdy apartament wyposażony jest w klimatyzację VRF indywidualny z niezależnym nadawaniem w każdym pokoju. Wysokokońcowe wykończenie z dachówką Wyroby ceramiczne, stolarka aluminiowa najwyższej jakości, w pełni wyposażone łazienki wyposażone, premium drzwi wewnętrzne i system zaawansowany elektryczny kompatybilny inteligentny dom.

Tel-Awiw, Izrael
