  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$689,770
;
13
Zostawić wniosek
ID: 32707
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,63M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$806,731
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$3,60M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$794,735
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$689,770
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Izrael
od
$1,10M
Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Ussishkine 12 to budynek butikowy strategicznie położony 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charakterystyka projektu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,35M
Nowy i najnowszy program Ashdod Marina Stopy w wodzie Budowa bardzo wysokiej wytrzymałości z najlepszymi materiałami Przed łodziami i morzem, w pobliżu kawiarni, restauracji i sklepów Rezydencja: Sala wejściowa 5 gwiazd Wejście leśne Parking i piwnica pod ziemią Ultra szybkie windy, w tym je…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$704,765
Nowy projekt w budynkach 2-piętrowych i 1 19-piętrowych, Kiriat Hayovel Jerozolima Centrum handlowe w pobliżu projektu, 300m od tramwaju. 2 windy, 3 przedszkola, klub dla mieszkańców, 1 parking na apartament Dostarczalne w marcu 2028 r. 2 pokoje 54m2 z tarasem 18m2 Cena: 2,350.000sh 4 poko…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się