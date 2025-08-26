  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

Herzliya, Izrael
od
$2,13M
26.08.2025
$2,13M
14.07.2025
$1,99M
;
10
ID: 26946
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya

O kompleksie

Przeniesienie
Nowy projekt na Herzilya w nowej dzielnicy w Vogue Galil Yam. Nowy budynek Boutique Floor z nowoczesną architekturą mieszaną ze stylem Bauhaus TLV. Wysokopoziomowe usługi krajowe i zewnętrzne. Wszystkie apartamenty będą wyposażone i umeblowane. Duży wybór mieszkania od parteru do penthouse. Parking i piwnica pod warunkiem.

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael

Państwo przegląda
