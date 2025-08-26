  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,46M
26.08.2025
$1,46M
14.07.2025
$1,37M
;
7
ID: 26930
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael

