  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,57M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 32658
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$911,696
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,02M
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$959,680
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$989,670
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,57M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$2,25M
Nowy i najnowszy program Ashdod Marina Stopy w wodzie Budowa bardzo wysokiej wytrzymałości z najlepszymi materiałami Przed łodziami i morzem, w pobliżu kawiarni, restauracji i sklepów Rezydencja: Sala wejściowa 5 gwiazd Wejście leśne Parking i piwnica pod ziemią Ultra szybkie windy, w tym je…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$753,649
Bardzo piękny projekt sklep na nietoperz Yam znajduje się 10 minut od Tel Awiwu w 1200 metrów spacerem od morza, a w pobliżu Tramway i dworca kolejowego. Duży wybór 2 pokojowe mieszkanie w Loft Penthouse. Bardzo interesujące ceny Elastyczny harmonogram dostawa 2027
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aszdod, Izrael
od
$941,686
Jesteśmy zachwyceni, aby przedstawić swój przyszły apartament, położony w nowej dzielnicy Shimon Peres w Ashdod. Oferty specjalne i warunki płatności: 4 pokojowe apartamenty Powierzchnia: 122 m2 powierzchnia mieszkalna + 14 m2 taras Cena od 3 140 000 Apartamenty 5 pokoje Powierzchnia: 131 m…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się