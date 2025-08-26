  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$795,000
26.08.2025
$795,000
14.07.2025
$744,385
;
4
Zostawić wniosek
ID: 26919
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Piękny nowy projekt w samym sercu Bat yam, około 15 minut spacerem od morza i blisko linii tramwajowej, która prowadzi do Tel Aviv. Usługi świadczone na wysokim poziomie Od 2 pokoi do penthouse od 1 900 000sh WSZYSTKIE APARTY ROZPATRZA SIĘ PARKINGU

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$396,000
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$831,600
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,20M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$900,000
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan
Jerozolima, Izrael
od
$1,23M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$795,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,05M
Nowy projekt w Holyland Jerozolima, położony w 30-piętrowym budynku, w pobliżu Bayit Vegan i Ramat Sharet i 5 minut od Malha Canyon i drogi prowadzącej do całej Jerozolimy Luksusowe lobby z 4 windami, strażnikiem i siłownią,. Parking i piwnica dla każdego mieszkania Wejście w 2027 r. Od 3 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$396,000
Obecnie oferujemy wyjątkowy program w Ramot Yoram - Netivot, rozszerzający obszar łączący jakość życia, naturę i nowoczesny komfort. Co proponuje projekt: • 3- do 5-pokojowe apartamenty, penthouses i parter • Atrakcyjne ceny: począwszy od 1 320 000 • Wysokokońcowe wykończenia: 80x80 płytki,…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$878,100
Status projektu Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Jabotinsky jest butikowy budynek strategicznie położony 7 minut spacerem od słynnego kikar i 6 minut od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charaktery…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się