  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
;
11
ID: 33139
Data aktualizacji: 6.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Projekt mieszkalny, położony w samym sercu Yaffo, w tym strategiczne położenie, miejsce kilka minut spacerem od shuk haPichpechim (pchli rynek), lokalne atrakcje, takie jak plaże i kawiarnie, w pobliżu tramwaju i portu. Duży dziedziniec wewnętrzny w stylu europejskim, oferujący jasne i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Wokół których są przegubowe budynki mieszkalne, mieszanka starych i nowych. 3 istniejące budynki o 4 piętrach, których fasady zostały przywrócone, których oryginalna objętość (wysokość, proporcje) jest przestrzegana w celu zachowania historycznego charakteru, Pod istniejącymi budynkami, piętro sklepowe I 1 nowy nowoczesny 7- piętrowy budynek nad holem 3 piętra parking podziemny Fuzja pomiędzy starymi a nowymi, która zachowuje historyczny charakter Yafo, zapewniając współczesne wygody. Dostosowane zarówno do rodzin, jak i inwestorów Przewidywana data wejścia w życie dla marca 2028 r. 2p do 5p apartamenty z tarasem i penthouses Nowoczesny 7- piętrowy budynek, ul. Michaela Angelo 2 pokoje od 2.570.000 sh, od 50m2 do 61m2 z tarasem 5m2 (num apartament 2,11,30) 3 pokoje od 3.690.000 sh od 73 m2 do 87m2 z tarasami od 6m2 do 9 m2 (app num 3, 5, 8, 9,10, 16) 4 pokoje na rdc, co sprawia, że narożnik budynku, 91m2 i 3,35 m wysokości do sufitu, ekspozycja: północ / południe / zachód. Brak ceny na zewnątrz: 4,403000 sh (numer aplikacji 1) 5 pokoi Od 5.668.000 sh, 109m2 i 2 tarasy 6.3m2 i 4.5m2. (num 4) Penthouses: cena od 6.909000 sh 4 pokoje 151m2 i 107m2 taras, wysokość 2.90m. (numer aplikacji 49) Ekspozycja: północ / południe 3 pokoje 108m2 na 7 piętrze i 56m2 taras, (app num 52) Mini penthouse na 6 piętrze 4 pokoje 138m2 i 118m2 taras, Narażenie: północ / południe / wschód (num 51) Odnowione stare budynki Yehouda yamit 43: Parter 3 pokoje 94m2 z 4,5 m2 wysokości, ekspozycja: Wschód / Południe, które wychodzą na dziedziniec Cena: 4,135,000 sh (num 1) penthouse na 4 piętrze, 3p 98m2 z tarasem 114 m2 Cena 7.990.000 sh (num 20) Yehuda Yamit 39 3 pokoje od 4.068.000 sh, między 78m2 z 2 tarasami 4m2 i 6m2 i 89m2 z 2 tarasami 6 m2 i 9 m2 na wschód / zachód (num 2, 9) Yehuda hayami 41 Penthouses 4 pokoje 166m2 i 110m2 taras i 4 m wysoki sufit (num 26) 4 pokoje 143m2 i 2 tarasy 84 m2 i 29 m2 o wysokości sufitu 3.30m (num 27) Dane techniczne: kontakt warunki płatności: dostępne są kilka opcji Ceny nie zawierają naszej opłaty agencyjnej w wysokości 2% bez podatków

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
