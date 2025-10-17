  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Jam, Izrael
$809,730
6
ID: 32670
Data aktualizacji: 17.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$729,357
TAMA IMMOBILARY PROJECT 38 - BAT YAM Żyć blisko morza, w jednej z najbardziej popularnych ulic Bat Yam - Ha 'Atsmaout Street. Projekt już dobrze zaawansowany, planowana dostawa: bieżący 2026 Położony w eleganckiej i cichej ulicy blisko morza, z jasnym widokiem na zielony park, który schod…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Jerozolima, Izrael
od
$1,09M
Bardzo ładny projekt 5 budynku 6 piętro sklep z wyborem kilku apartamentów z 2 pokoi do penthouse. z miejscem snu bliskość transportu publicznego (tramwaj, słynny pociąg łączący Jerozolimę z lotniska Ben Gurion) Mahane yeouda i Saker Park
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Aszkelon, Izrael
od
$869,710
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i sch…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
