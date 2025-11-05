  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Bat Jam, Izrael
$1,03M
ID: 32814
Data aktualizacji: 4.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

Nowy projekt w sercu Talpiot Jerozolima Kompleks 8 budynków, z których 4 są już zamieszkane, a 2 są wprowadzane do obrotu. 10 piętrowe budynki z luksusowym holem, 2 windy, podziemny parking i piwnice. Z pięknym parkiem, w tym plac zabaw dla dzieci, jak również różne sklepy w pobliżu znajduj…
