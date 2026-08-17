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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Delta Municipality, Grecja

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Municipal Unit of Echedoros
5
Diavata
5
7 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Delta Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Delta Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż duplex 90 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Duplex znajduje się na …
$150,053
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Malgara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Malgara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 155 m kw na przedmieściach Saloniki. Dom składa się z 3 sypialni,…
$129,878
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Delta Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Delta Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m kw. na przedmieœciach Salonik. Apartament znajduje się na 1 pięt…
$96,818
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Delta Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Delta Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 300 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z jednej…
$442,766
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Nea Malgara, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Malgara, Grecja
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 110 metrów kwadratowych w Salonikach. Domek skła…
$145,359
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Delta Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Delta Municipality, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 300 m kw w Salonikach. Parter składa się z jednej sypialni, 2 sa…
$495,898
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Delta Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Delta Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 64 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$118,071
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Delta Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Delta Municipality, Grecja

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