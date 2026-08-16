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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Efkarpia Municipal Unit, Grecja

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mieszkania
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4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Kod własności: HPS4583 - Apartament do sprzedaży w Efkarpia Center za €178.000. To 89 m kw. …
$204,852
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Mieszkanie 3 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 157 m²
Kod własności: HPS4585 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Center za €314.000. Ten 157 m kw. M…
$361,368
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Mieszkanie 2 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Kod własności: HPS4584 - Apartament do sprzedaży w Efkarpia Center za €174.000. To 87 metrów…
$200,248
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Mieszkanie 3 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 154 m²
Kod własności: HPS4586 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Center za 308.000 €. Ten 154 m kw. …
$354,463
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Parametry nieruchomości w Efkarpia Municipal Unit, Grecja

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