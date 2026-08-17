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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lagyna, Grecja

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domy
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7 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Lagyna, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lagyna, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 525 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 525 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 3 syp…
$342,406
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Lagyna, Grecja
Szeregowiec
Lagyna, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż maizonette 175 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 4 po…
$357,472
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Lagyna, Grecja
Szeregowiec
Lagyna, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż maizonette 400 m kw na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwni…
$628,411
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Lagyna, Grecja
Willa
Lagyna, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 480 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z jedn…
$1,06M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Lagyna, Grecja
Szeregowiec
Lagyna, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 192 m²
Na sprzedaż maizonette 192 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$192,456
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Lagyna, Grecja
Willa
Lagyna, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 320 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 320 m2 w Salonikach. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, sal…
$708,425
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Szeregowiec w Lagyna, Grecja
Szeregowiec
Lagyna, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Salonikach. Mais…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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