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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecja

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mieszkania
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3 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: odnowione studio o powierzchni 38 m², położone przy ulicy Kapetan Agra 3 w dzie…
$81,285
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Mieszkanie 3 pokoi w Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: mieszkanie o powierzchni 85 m² z wentylacją krzyżową, położone w doskonałej lok…
$162,569
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Mieszkanie 2 pokoi w Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: odnowione studio o powierzchni 40 m², położone przy centralnej ulicy Kapetan Ag…
$104,509
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Parametry nieruchomości w Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecja

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