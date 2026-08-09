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Domy na sprzedaż w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

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Saloniki
22
Thermi Municipality
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Thermaikos Municipality
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Thermi
63
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274 obiekty total found
Willa w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa
Thermaikos Municipality, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$1,71M
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Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maisonette 180 m ² w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się …
$425,055
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Szeregowiec w Drymos, Grecja
Szeregowiec
Drymos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma poz…
$259,756
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący w Assiros, Grecja
Dom wolnostojący
Assiros, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 240 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Na sprzedaż…
$802,882
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Apollonia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Apollonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 90 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. D…
$270,987
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Property Code: HPS5114 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 580.000 . This 300.00 sq. m.…
$667,495
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Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż maizonette 200 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$312,888
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Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Kod własności: HPS4428 - Dom dla SPRZEDAŻY w Centrum Panorama za €1.100.000. Ten 440.00 m kw…
$1,28M
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Dom 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Kod własności: HPS5863 - Dom SPRZEDAŻY w Centrum Thermi za 600 000 €. To 230.00 m kw. Dom sk…
$699,000
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 94 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. P…
$305,065
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Epanomi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 560 m²
Na sprzedaż 5-piętrowy dom o powierzchni 560 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$649,390
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maizonette 180 m ² na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 poziomy. Parter sk…
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 5 pokojów w Mesimeri, Grecja
Dom 5 pokojów
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 428 m²
Kod własności: HPS4936 - Dom Sprzedaży w Epanomi Mesimeri za €620.000. Ten 428.00 m kw. Umeb…
$721,638
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Dom 4 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Dom 4 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Kod własności: HPS3045 - Dom Sprzedaży w Thermi Tagarades za 420.000 €. Ten 200.00 m kw. ume…
$487,293
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Willa w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 1300 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z j…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$944,567
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Dom 4 pokoi w Thermi, Grecja
Dom 4 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Property Code: HPS5462 - House FOR SALE in Thermi Center for € 510.000 . This 145.00 sq. m.…
$586,935
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$448,669
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Dom 6 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 6 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 445 m²
Kod własności: HPS2747 - Dom dla SPRZEDAŻY w Chortiatis Center za €1.180.000. Ten 445 m kw. …
$1,36M
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Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż w Salonikach maizonette 150 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Na trzecim piętrze zn…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Drymos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Drymos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 248 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowy dom 248 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 2 sypi…
$318,791
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Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 176 m²
Na sprzedaż maizonette o powierzchni 176 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Mais…
$153,492
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Dom 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 395 m²
Property Code: HPS4684 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.100.000 . This 395.00 sq.…
$1,27M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Malgara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Malgara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 155 m kw na przedmieściach Saloniki. Dom składa się z 3 sypialni,…
$129,878
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 201 m²
Na sprzedaż maizonette 201 m kw. Na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$495,898
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 90 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Dom składa się…
$153,492
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Kavallari, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kavallari, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 345 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 345 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter składa…
$342,406
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55M
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Willa w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Willa
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 450 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 450 m kw. w Salonikach. Półpiwnica składa się z jednej sypialn…
$1,89M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50M
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Typy nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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