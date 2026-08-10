Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Stavroupoli Municipal Unit
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Stavroupoli Municipal Unit, Grecja

;
mieszkania
9
10 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Property Code: HPS5481 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 215.000 . This 81…
$247,433
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Property Code: HPS5482 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 197.000 . This 74…
$226,718
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Property Code: HPS5485 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 168.000 . This 69…
$193,343
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom 4 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Dom 4 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Kod własności: HPS3045 - Dom Sprzedaży w Thermi Tagarades za 420.000 €. Ten 200.00 m kw. ume…
$487,293
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Property Code: HPS5749 - Maisonette FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 258.000 . This 1…
$296,920
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Property Code: HPS5483 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 110.000 . This 50…
$126,594
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Property Code: HPS5486 - Maisonette FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 245.000 . This 8…
$281,959
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Property Code: HPS5480 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 215.000 . This 81…
$247,433
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Property Code: HPS5484 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 180.000 . This 71…
$207,153
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/3
Półpodziemny apartament w okolicy Winnic 70 m2 Potrzebuje remontu.Znajduje się w pobliżu pla…
$13,856
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Stavroupoli Municipal Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się