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Wille na sprzedaż w Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecja

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3 obiekty total found
Willa w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Willa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 400 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 1400 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa…
$3,78M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Willa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 640 m²
Odkryj ostateczny luksus w spokojnej i eleganckiej okolicy w Neo Psychiko, na północnych prz…
$14,76M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Willa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 386 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 386 metrów kwadratowych w Atenach. Z okien otwiera się wspan…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecja

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