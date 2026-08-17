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Wille na sprzedaż w Koropi, Grecja

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3 obiekty total found
Willa w Koropi, Grecja
Willa
Koropi, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 425 m²
Koropi (Agios Dimitrios beach) Erasmos Real Estate recommends a villa of 425sq.m. on a plot …
$2,10M
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Willa w Koropi, Grecja
Willa
Koropi, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$1,53M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Koropi, Grecja
Willa
Koropi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 290 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,65M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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