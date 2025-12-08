Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z ogrodem na sprzedaż w Attyka, Grecja

Ateny
12
Municipality of Saronikos
92
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
45
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
48
1 obiekt total found
Willa 13 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa 13 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 13
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 682 m²
Liczba kondygnacji 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
Parametry nieruchomości w Attyka, Grecja

