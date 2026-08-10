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Wille na sprzedaż w Keratea, Grecja

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5 obiektów total found
Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 700 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 700 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 330 m²
To... Luksusowa oaza spokoju w sercu Anavyssos Zapraszamy do unikalnej nieruchomości, która…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż dostępna jest 3-piętrowa willa o powierzchni 600 m2. w Attyce. Pierwsze piętro s…
$3,09M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Powierzchnia 347 m²
🏡 Luksusowy dom z kamienia 347 m2 z widokiem panoramicznym - Keratea Sakka W bujnej i spoko…
$1,24M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 600 m2 w Attica. Piwnica składa się z 2 sypialni, jednej łaz…
$1,54M
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Agencja
Grekodom Development
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