Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Lavreotiki Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Lavreotiki Municipal Unit, Grecja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Premium Premium
Willa
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swoje marzenie Do domu nad Morzem Egejskim!Położony 40 km od serca Aten i zaledwie 8 …
$6,98M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Lavreotiki Municipal Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się