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Wille na sprzedaż w Markopoulo, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Markopoulo, Grecja
Willa
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 385 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 385 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$708,425
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Markopoulo, Grecja
Willa
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 220 m2 w Attica. Na parterze znajduje się jedna s…
$971,180
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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