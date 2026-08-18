Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Limenas Markopoulou
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Limenas Markopoulou, Grecja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Willa w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 950 m²
W sumie dom posiada 7 łazienek oraz jedną toaletę dla gości i jeden zewnętrzny basen WC znaj…
$2,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,53M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa
Limenas Markopoulou, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 132 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z salonu z kuchnią…
$925,477
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Willa 4 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa 4 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
This stunning 120 sqm house, built in 2020 on an 180 sqm plot, boasts 3 bedrooms, 3 bathroom…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się