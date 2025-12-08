Usługi

Otium Beliashvili - pierwszorzędny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych miasta. Nowoczesna architektura, kompletna infrastruktura na miejscu oraz wysokie standardy konstrukcyjne tworzą komfortowe warunki dla życia i inwestycji. Kompleks obejmuje pomieszczenia handlowe, dwupoziomowy zamknięty parking, odizolowaną strefę rekreacyjną z ścieżkami spacerowymi i rowerowymi oraz dedykowany obszar dla dzieci.

Odwrócenie przez Otium - projekt zainspirowany harmonią górskich i morskich widoków Batumi. Kompleks oferuje kryte i odkryte baseny, obszary rekreacyjne, otwartą platformę jogi, siłownię, spa i saunę, kawiarnię, wspólną przestrzeń roboczą i bibliotekę, przestrzeń dla dzieci oraz otwarty i zamknięty parking. Idealny wybór dla relaksu i odmłodzenia.

Otium Poti - nowoczesny projekt mieszkaniowy położony w nowym epicentrum rozwoju miasta. Wygodna infrastruktura i strategiczne położenie zapewniają wysoki potencjał inwestycyjny.

Razem te trzy projekty stanowią wizję Otium Development - przestrzenie, w których życie, rozrywka i komfort łączą się w jedno.