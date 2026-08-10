Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Famagusta
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Famagusta, Cypr

;
Ajia Napa
119
Paralimni
296
Protaras
89
Deryneia
48
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
11 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Na sprzedaż: 2-pokojowe mieszkanie w Niero City Apartments, Paralimni.Nowoczesny projekt wia…
$360,673
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Famagusta, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Famagusta, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Ready- to- Przenieś apartament z widokiem na basen!Doświadcz spokojnego i wysokiej jakości ż…
$122,831
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 192 m²
$914,510
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 174 m²
Dwupiętrowy apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Limassol Kolonaki - o po…
$868,420
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 192 m²
$950,140
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 235 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in Agios Athanasios - Limassol Province,…
$909,843
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 163 m²
Mieszkanie z trzema sypialniami na sprzedaż w Germasogeia - prowincja Limassol, o powierzchn…
$651,242
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 130 m²
Mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w Oroklini - prowincja Larnaca. Ma 86 mkw. zadas…
$201,966
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kapparis, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 116 m²
Mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w centrum miasta - prowincja Limassol, o powierz…
$532,132
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 192 m²
$890,757
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 163 m²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
$585,116
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Famagusta.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się