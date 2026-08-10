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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Famagusta, Cypr

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Ajia Napa
119
Paralimni
296
Protaras
89
Deryneia
48
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12 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of villas with swimming pools and panoramic view, Protaras, Cyprus We offer bea…
$623,713
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Mieszkanie 6 pokojów w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of villas with swimming pools on the first sea line, Ayia Thekla, Cyprus We off…
$2,05M
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z widokiem na morze w strzeżonej rezydencji z basenem, 400 metrów od plaży, w ce…
$624,170
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Mieszkanie 6 pokojów w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 273 m²
Liczba kondygnacji 3
Luxury villas with a panoramic view on the first sea line, Ayia Napa, Cyprus We offer moder…
$3,53M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 157 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe apartamenty w najlepszym kompleksie mieszkalnym z portem, obszarem handlowym i kom…
$1,77M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kapparis, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 4
Residential complex with garden and views of the town, sea and swimming pool, Paralimni, Cyp…
$155,928
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Mieszkanie 6 pokojów w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
New residence on the first sea line, Ayia Thekla, Cyprus We offer modern and spacious villa…
$2,00M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 512 m²
Liczba kondygnacji 3
New villas on the beachfront in a residential complex with a port, a shopping area and a spo…
$5,07M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Ayia Napa, Cyprus We offer vill…
$563,660
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Mieszkanie 1 pokój w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z obsługą w rezydencji z basenem i ogrodem, w centrum Ayia Napa na Cyprze Proje…
$282,957
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Mieszkanie 3 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kapparis, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 3
Residence with a swimming pool and a view of the sea at 600 meters from the beach, Kapparis,…
$173,839
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Mieszkanie 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
Kompleks umeblowanych willi z basenami 400 metrów od morza, Ayia Napa, Cypr Oferujemy wille…
$468,128
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Typy nieruchomości w Famagusta.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr

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