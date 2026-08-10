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Mieszkania na sprzedaż w Famagusta, Cypr

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Ajia Napa
119
Paralimni
296
Protaras
89
Deryneia
48
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526 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Zapraszamy do najbardziej ekskluzywnego rozwoju mieszkaniowego w samym sercu miasta, gdzie l…
$306,074
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Mieszkanie 2 pokoi w Sotira, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Sotira, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Nowy projekt znajduje się w Sotira, Famagusta. Projekt składa się z 13 apartamentów z jedną …
$290,416
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Twoja brama do idyllicznego stylu życia. Położony w spokojnej i sought- after sąsiedztwie, b…
$230,442
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Te luksusowe wille są idealnie usytuowane w samym sercu Protary - zaledwie kilka minut jazdy…
$798,291
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Mieszkanie 1 pokój w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kapparis, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 14 m²
Apartament High- End w Kapparis - Wyjątkowe życie na wybrzeżu Ten elegancki apartament w Kap…
$277,712
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Mieszkanie 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Te luksusowe wille są idealnie usytuowane w samym sercu Protary - zaledwie kilka minut jazdy…
$913,986
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Mieszkanie 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 346 m²
Kompleks ten jest elitarnym projektem 41 luksusowych willi w rzadkiej i ekskluzywnej lokaliz…
$2,75M
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Mieszkanie 3 pokoi w Sotira, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Sotira, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Opis przedmiotu: Flamingo Lake Residences: Residential project nestled in Sotira wsi oferuje…
$270,629
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 814 m²
Opis przedmiotu: Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, …
$336,858
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 4 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kapparis, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Odkryj unikalne nowoczesne wille w Kapparis, malowniczej nadmorskiej miejscowości ze wszystk…
$915,745
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Penthouse w Ajia Napa, Cypr
Penthouse
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 136 m²
Piętro 25
Wyjątkowy penthouse z 5 sypialniami, w którym znajduje się wieża nad morzem przy głównej prz…
$10,27M
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 73 m²
To zaproszenie 2-sypialnia, 1-łazienka apartament rozciąga 68 metrów kwadratowych na pierwsz…
$210,352
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Ten unikalny kompleks willi znajduje się w malowniczej okolicy Protaras, zaledwie 50 metrów …
$970,830
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Mieszkanie 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of villas with swimming pools and panoramic view, Protaras, Cyprus We offer bea…
$623,713
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Opis przedmiotu: Powstaje dwa bloki i w sumie 36 apartamentów od jednej do trzech sypialni i…
$352,502
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Te apartamenty w Kapparis znajdują się w odpowiedniej okolicy dla Ciebie i Twojej rodziny, z…
$313,165
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Nowoczesny kompleks w Paralimni. Niedaleko od niezbędnej infrastruktury. Kompleks składa się…
$307,555
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Opis terenu: O Atenach Bogini Rezydencji... Odkryj wyjątkowy standard życia w samym sercu P…
$288,899
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Zapraszamy do najbardziej ekskluzywnego rozwoju mieszkaniowego w samym sercu miasta, gdzie l…
$256,441
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Premium projekt mieszkalny położony w samym sercu Ayia Napa. Rozwój składa się tylko z 3 apa…
$512,558
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 7/25
Luksusowe apartamenty Położony w centrum handlowym przystani, ten ikoniczny high- rise ofer…
$1,70M
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 181 m²
Boutique kompleks znajduje się zaledwie kilka minut spacerem od słynnej zatoki lazur Fig Tre…
$1,09M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Na sprzedaż: 2-pokojowa willa w Sea Caves Villas, Pafos.Ta willa oferuje doskonałą mieszankę…
$359,486
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Mieszkanie 2 pokoi w Sotira, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Sotira, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Położony na malowniczym zboczu miejscowości Sotira, ten przytulny kompleks mieszkalny oferuj…
$302,752
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Ten ekskluzywny kompleks czterech willi łączy nowoczesną architekturę, komfort i śródziemnom…
$799,211
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Ta oszałamiająca rezydencja posiada wielopoziomową konstrukcję, z dużą przestrzenią zarówno …
$1,52M
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Mieszkanie 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 144 m²
Ten luksusowy kompleks łączy w sobie niezrównany komfort i urok wybrzeża, tworząc idealne wa…
$2,69M
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Stylowe mieszkanie w Paralimni - Pierwsza lokalizacja Położony w samym sercu Paralimni, to p…
$236,351
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Mieszkanie 1 pokój w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/2
1- Sypialnia Apartament - Prywatne Urban Retreat Jednopokojowe mieszkanie oferuje doskonałą …
$424,354
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Deryneia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Deryneia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Jest to mały blok mieszkalny apartamentów, który znajduje się w pożądanej okolicy Derynia, z…
$233,987
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Typy nieruchomości w Famagusta.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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