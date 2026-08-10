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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Famagusta, Cypr

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Ajia Napa
228
Paralimni
529
Protaras
244
Deryneia
54
935 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Zapraszamy do najbardziej ekskluzywnego rozwoju mieszkaniowego w samym sercu miasta, gdzie l…
$306,074
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
4-Sypialnia Villa Willa z czterema sypialniami oferuje przestronny i starannie zaprojektowan…
$800,816
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Sotira, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Sotira, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Nowy projekt znajduje się w Sotira, Famagusta. Projekt składa się z 13 apartamentów z jedną …
$290,416
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowe wybrzeże w Pernerze 3 Sypialnia Villa w południe-po Pernera obszarze Protaras, te…
$636,077
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VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Powierzchnia 934 m²
Opis przedmiotu: Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, …
$372,257
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Nowoczesne luksusowe życie w Kapparis Przegląd 3 Sypialnia Villa w spokojnej i tętniącej ży…
$726,455
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Twoja brama do idyllicznego stylu życia. Położony w spokojnej i sought- after sąsiedztwie, b…
$230,442
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Te luksusowe wille są idealnie usytuowane w samym sercu Protary - zaledwie kilka minut jazdy…
$798,291
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$738,805
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kapparis, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 14 m²
Apartament High- End w Kapparis - Wyjątkowe życie na wybrzeżu Ten elegancki apartament w Kap…
$277,712
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Mieszkanie 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Te luksusowe wille są idealnie usytuowane w samym sercu Protary - zaledwie kilka minut jazdy…
$913,986
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Projekt znajduje się zaledwie kilka chwil od Nissi Beach w samym sercu Ayia Napa. Rozwój skł…
$855,895
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Mieszkanie 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 346 m²
Kompleks ten jest elitarnym projektem 41 luksusowych willi w rzadkiej i ekskluzywnej lokaliz…
$2,75M
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Dom 5 pokojów w Avgorou, Cypr
Dom 5 pokojów
Avgorou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 313 m²
Dwa domy na parterze w spokojnej okolicy w dzielnicy Famagusta. Nieruchomość jest idealnie u…
$262,492
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj tę dobrze utrzymaną willę na sprzedaż w prestiżowej dzielnicy Protaras na Cyprze. Dom…
$816,377
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Mieszkanie 3 pokoi w Sotira, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Sotira, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Opis przedmiotu: Flamingo Lake Residences: Residential project nestled in Sotira wsi oferuje…
$270,629
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$699,980
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Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Ten unikalny 4-pokojowy beachfront willa oferuje bezpośredni, niezakłócony widok na morze i …
$2,70M
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Dom 2 pokoi w Kapparis, Cypr
Dom 2 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Wyjątkowy boutique development położony w samym sercu uroczego obszaru Kapparis. Ten eleganc…
$372,492
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 814 m²
Opis przedmiotu: Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, …
$336,858
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Odkryj olśniewającą nową kolekcję luksusowych willi wolnostojących w spokojnej strefie przyb…
$762,847
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Mieszkanie 4 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kapparis, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Odkryj unikalne nowoczesne wille w Kapparis, malowniczej nadmorskiej miejscowości ze wszystk…
$915,745
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Dom 3 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 3 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 254 m²
Luksusowa willa w pobliżu Ayia Napa i Cape Greco, 150 metrów od morza. Malowniczy obszar prz…
$3,48M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$738,805
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Seafront Luxury Living in Ayia Napa - ekskluzywna 4-Sypialnia Villa z Rooftop Retreat Przeży…
$3,38M
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Ajia Napa, Cypr
Penthouse
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 136 m²
Piętro 25
Wyjątkowy penthouse z 5 sypialniami, w którym znajduje się wieża nad morzem przy głównej prz…
$10,27M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowy widok na morze Villa w sercu Protaras Harmonijna mieszanka współczesnego designu …
$799,672
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 73 m²
To zaproszenie 2-sypialnia, 1-łazienka apartament rozciąga 68 metrów kwadratowych na pierwsz…
$210,352
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Ten unikalny kompleks willi znajduje się w malowniczej okolicy Protaras, zaledwie 50 metrów …
$970,830
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 345 m²
Unikalny projekt budowy trzech luksusowych willi zlokalizowanych na piaszczystej plaży po pó…
$3,77M
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Typy nieruchomości w Famagusta.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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