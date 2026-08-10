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Penthouse na Sprzedaż w Famagusta, Cypr

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4 obiekty total found
Penthouse w Ajia Napa, Cypr
Penthouse
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 136 m²
Piętro 25
Wyjątkowy penthouse z 5 sypialniami, w którym znajduje się wieża nad morzem przy głównej prz…
$10,27M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Penthouse w Ajia Napa, Cypr
Penthouse
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 486 m²
Piętro 25/25
Wysoko nad portem, zarówno z lądu jak i z morza, widoczne są dwie wieże, które stały się sym…
$10,50M
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Penthouse w Paralimni, Cypr
Penthouse
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 3/3
Ten nowoczesny apartament w budowie stanowi doskonałą okazję dla tych, którzy szukają nowocz…
$300,177
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TekceTekce
Penthouse w Kapparis, Cypr
Penthouse
Kapparis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
PROMOCJA: Ten nowy apartament dwupokojowy jest w pełni umeblowany - cena zawiera pakiet wyso…
$358,616
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Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr

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