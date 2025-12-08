  1. Realting.com
Maisons neuves en Batoumi, Géorgie

Maison de ville Home
Batoumi, Géorgie
depuis
$218,583
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 147 m²
1 objet immobilier 1
Un complexe de maisons de ville avec vue panoramique sur la mer et les montagnes ?Gonio Le bien sera livré au 4ème trimestre 2024? Infrastructure externe : ?Zone verte ?Forteresse Gonio-Apsaros ?Supermarché Infrastructure interne : ?️Parking ?‍?sécurité et vidéosurveillance ?aire de je…
Agence
Property of Georgia
Maison de ville Polo Villas Avenue
Batoumi, Géorgie
depuis
$290,000
Nombre d'étages 2
À vendre : maison mitoyenne de deux étages à Batoumi, dans le complexe Polo Avenue, d'une surface de 167 m². Au rez-de-chaussée : un salon spacieux, une cuisine, une salle de bain et un débarras. À l'étage : 3 chambres, 2 salles de bain et un débarras. La propriété dispose d'un jardin a…
Développeur
Polo Villas Batumi
Village de chalets Sunny Cottage
Batoumi, Géorgie
depuis
$50,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Le complexe résidentiel d'été est un espace moderne créé pour la vie confortable, le travail et les loisirs. Le complexe est situé à distance de marche de la mer et est entouré de nature persistante. L'architecture moderne, les aménagements réfléchis et les infrastructures développées le ren…
Agence
Gulfstream
Village de chalets Polo Villas Signature
Batoumi, Géorgie
depuis
$242,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 148–197 m²
11 objets immobiliers 11
Des maisons de ville à deux étages sont en vente dans le complexe Polo Signature à Batoumi, avec une superficie de 147 à 189 m². Au rez-de-chaussée, vous trouverez un grand salon, une cuisine et une salle de bain. à l'étage, il y a 4 chambres et 2 salles de bain. Chaque maison dispose d’;…
Développeur
Polo Villas Batumi
Villa VistaMarevillas
Batoumi, Géorgie
depuis
$294,000
L'année de construction 2024
1 objet immobilier 1
Premium villas and apartments Complex in an ecologically clean environment in gonio 800 meters to the cleanest beach on the coast 550 meters to the nearest bus stop 10km to Batumi's largest shopping center 8km to Batumi International Airport 6.6km to the border with Turk…
Développeur
universal23
Batoumi, Géorgie
depuis
$230,319
Nombre d'étages 3
Surface 147 m²
1 objet immobilier 1
Complexe résidentiel unique HOME à Gonio, une banlieue pittoresque et écologique de Batumi! Rémunérer jusqu'à 2 000 $ en revenu passif mensuel en 2024 à partir des locations à long terme! Taux hypothécaires à partir de 8%, 0% paiement d'acompte du développeur pour jusqu'à 36 mois.Date de liv…
Développeur
One Development
Village de chalets Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batoumi, Géorgie
depuis
$129,800
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Vente de maisons à Batumi - Sunny Cottage.Villas 3 pièces dans la zone de l'aéroport.Disponible en cadre vert ou « clé en main » avec finition de haute qualité.Une cour confortable, piscine.Technologie de construction monolithique.Parking au sol.Spacieuses villas confortables avec une dispos…
Agence
Gulfstream
