  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Appartement dans un nouvel immeuble

Appartement dans un nouvel immeuble

Batoumi, Géorgie
depuis
$35,000
depuis
$1,000/m²
BTC
0.4163180
ETH
21.8210080
USDT
34 603.9577041
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
7
ID: 24628
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    34

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie

