Apart hôtel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.

Chambres d'hôtel à Wyndham Residences Batumi. Gonio.
Résidences Wyndham Batumi est un hôtel unique de 25 étages, design exclusif de résidences utilisant des matériaux, des meubles et des équipements selon les normes internationales Wyndham.
Wyndham marqué Résidences incarne les normes strictes de Wyndham International, combinant une qualité exceptionnelle avec le design moderne.
Ce projet d'investissement promet un haut niveau de confort et de fonctionnalité, ce qui en fait un excellent choix pour les investisseurs à la recherche de rendements élevés dans un environnement prestigieux.
Le prix comprend la finition clé en main, ce qui signifie la présence de tout l'équipement nécessaire: machine à laver, climatiseur, TV, fer et planche à repasser, réfrigérateur, cuisinière électrique, bouilloire électrique, cafetière.
Revenu jusqu'à 14% par an!
60 jours pour vos propres vacances par année!
Contrat de location avec Wyndham pour 20 ans!
Système de piscine 60/40 (distribution des bénéfices provenant du revenu brut provenant de l'utilisation de toutes les chambres d'hôtel de sa catégorie).
Acompte 30%
Pas de versements jusqu'en décembre 2027!
2 catégories de chambres:
Infrastructure complexe:
Lieu:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.