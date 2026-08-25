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Áticos en Venta Beyoglu, Turquía

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Ático Ático 4 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 9
Pisos en un proyecto de arquitectura horizontal en Beyoğlu, Estambul El proyecto con arquite…
$993 475
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