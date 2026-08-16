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Apartamentos con piscina en venta en Central Anatolia Region, Turquía

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Ankara
5
Nevsehir
157
Avanos
121
Eskisehir
110
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24 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Halkapinar, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Halkapinar, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Descubra el epítome de lujo viviendo con estos apartamentos con vistas al mar situados en un…
$284,273
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 1/12
Le presentamos un nuevo proyecto en construcción en el área de Mahmutlar! El moderno compl…
$271,814
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 62 m²
Piso 1/4
Le presentamos un nuevo proyecto de un desarrollador confiable. Nuevo complejo acogedor en M…
$64,741
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 3
$296,576
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 68 m²
Piso 1/10
$242,162
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 52 m²
The complex is located in the suburbs of Mahmutlar, in a panoramic location on a hill, with …
$101,807
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 60 m²
Piso 1/12
We present a new unique project by a reliable developer in the center of the Mahmutlar distr…
$295,536
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 56 m²
Piso 1/5
En junio de 2020, comienza la construcción de otro hermoso complejo, cuya entrega se proyect…
$192,741
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$155,916
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$83,452
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 54 m²
Piso 1/5
We present a new project of the LCD in the popular holiday area Alanya - Mahmutlare. Mahmutl…
$128,494
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 50 m²
Número de plantas 9
We offer you apartments in a living complex with well-developed amenities in Mahmutlar distr…
$103,784
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 70 m²
Piso 1/12
Nos complace presentarle un proyecto completamente nuevo del complejo elegante en primera lí…
$163,088
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 63 m²
Piso 1/12
¡A su atención, un nuevo proyecto grandioso en la primera costa en la zona más popular de Ma…
$248,092
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 53 m²
Piso 1/12
$117,621
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 48 m²
Piso 1/9
Le llamamos la atención sobre un complejo elegante en la etapa inicial de construcción. La v…
$118,610
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 53 m²
Piso 1/5
Buta748
$98,347
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 1/12
Un nuevo complejo elegante con una enorme infraestructura en el área de Mahmutlar, Alanya. E…
$139,366
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 92 m²
Piso 1/11
We want to present for you a new project located in the heart of Alanya Mahmutlar, with a ri…
$235,243
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 1/5
$207,567
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 1/5
$116,139
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 1/9
$60,293
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$66,409
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 49 m²
Número de plantas 11
Presentamos a su atención un nuevo complejo residencial en el centro de Mahmutlar, cuya cons…
$117,621
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Tipos de propiedades en Central Anatolia Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Central Anatolia Region, Turquía

con Garaje
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