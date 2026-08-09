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Apartamentos en venta en Yozgat, Turquía

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Bogazliyan
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11 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 15
Project   OT REMAX LOCA ➜ ? TESE.Layout 2 + 1 - 3 + 1 QUARTERS穿 武 15 floors✅ 2 + 1 AMERICA…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Para los amantes de la ciudad paradisíaca de Gazipasha, una nueva oferta de quema! Gazipasha…
$137,661
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Apartamento 3 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 14/14
Apartamento en venta 2 + 1Nuestro apartamento tiene vistas a la piscina y al mar.En venta co…
$72,671
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TekceTekce
Apartamento en Mansuroglu, Turquía
Apartamento
Mansuroglu, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Los apartamentos listos para vivir están disponibles en un complejo familiar situado en el p…
$461,276
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Apartamento 5 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 2/12
Apartamento 4 + 1 en la primera costaViranshehir2 piso 12 piso del edificioCaracterísticas d…
$166,972
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Apartamento en Ovakent, Turquía
Apartamento
Ovakent, Turquía
Nuevo proyecto y nbsp; OT REMAX LOCA 武 ?COMIENCE A VENTA !!!Planificación de apartamentos:✅…
$94,984
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Apartamento 3 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 4/12
Apartamentos de lujo en venta en el hermoso complejo En serio. Lo que incluye toda la infrae…
$249,267
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Habitación 5 habitaciones en Ovakent, Turquía
Habitación 5 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 277 m²
Apartamentos en venta en Estambul - Tuzla Le presentamos el proyecto más hermoso: VEMA TUZLA…
$826,000
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Apartamento 3 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Se vende apartamento totalmente amueblado 2 + 1 con una superficie de 90 metros cuadrados co…
$109,684
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Apartamento 3 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartments for sale with a sea view and water park in Mersin   Apartments with a magnificent…
$84,583
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Apartamento 5 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 5/11
* 4 + 1 * 150 m2 netos / 220 m2 brutos * Edificio de 11 pisos * Edad de construcción 0 * Lad…
$157,155
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Tipos de propiedades en Yozgat

2 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Yozgat, Turquía

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