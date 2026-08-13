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Apartamentos en venta en Etimesgut, Turquía

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Apartamento 3 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Apartamento 2 habitaciones en Etimesgut, Turquía
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Ático Ático 5 habitaciones en Etimesgut, Turquía
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Etimesgut, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
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TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
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Apartamento 3 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
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Apartamento 3 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
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Apartamento 3 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Apartamento 5 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
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Apartamento 3 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 18
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Apartamento 5 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Número de plantas 9
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Apartamento 3 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 310 m²
Número de plantas 21
Complejo residencial – Ankara (city), Ankara, Turquía
$379,101
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